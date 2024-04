Titusenvis av mennesker er drept i krigen, 8,6 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem og mer enn halvparten av landets befolkning, rundt 25 millioner mennesker, er ifølge FN helt avhengige av nødhjelp utenfra.

Ifølge lederen for FNs matvareprogram (WFP), Cindy McCain, er det overhengende fare for at krigen i Sudan kan utløse verdens verste sultkatastrofe.

Mandag innkalte Frankrike til giverkonferanse i Paris der det ble gitt løfter om over 23 milliarder kroner i nødhjelp. EU-land vil bidra med over halvparten av dette.

– Dette vil møte de mest prekære behovene for Sudans innbyggere, sa president Emmanuel Macron da han oppsummerte konferansen.

– Det er vår plikt å se til at det som skjer i Sudan, ikke blir glemt, at det ikke råder dobbeltmoral når verden nå fokuserer på andre kriser, sa han.

Kun 6 prosent av FNs nødhjelpsappell for Sudan var før giverkonferansen finansiert.