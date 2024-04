– Politiet har hatt litt problemer med å komme inn i bygget før vi har stabilisert det. Nå er vi på et stadium der politiet kan komme inn og se på noen ting, sier Jakob Vedsted Andersen, innsatsleder i Hovedstadens Beredskab, brann- og redningsetaten i København.

Han sier at det mandag morgen fortsatt ikke er klart hvorfor den 400 år gamle bygningen Børsen begynte å brenne i forrige uke, men at politiet har vært litt til stede for å undersøke.

Brannvesenet vil nå overlate bygningen til entreprenører i tillegg til politiet.

– For oss består arbeidet akkurat nå i at vi begynner å pakke sammen litt etter litt, sier Andersen.