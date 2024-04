Et tall som helt sikkert kommer til å stige fordi det slippes ut stadig mer drivhusgasser, ifølge den statlig støttede studien.

Forskerne fra Potsdams institutt for klimapåvirkning (PIK) har beregnet at klimaendringene vil sluke 17 prosent av verdensøkonomiens BNP fra midten av dette århundret.

– Det koster oss mye mindre å beskytte klimaet enn ikke å gjøre det, sier en av forskerne bak studien, Leonie Wenz.

For eksempel vil det å sørge for å nå 2-gradersmålet koste mye mindre enn ikke å gjøre det, viser rapporten.

Mens tidligere studier har konkludert med at enkelte land vil tjene på klimaendringene, viser denne at de aller fleste vil tape på det. Verst ser det ut for de fattige utviklingslandene.

Forskningen er basert på anslåtte temperatur- og nedbørstrender, men tar ikke hensyn til ekstremvær eller andre klimarelaterte katastrofer som skogbranner eller stigende havnivå.