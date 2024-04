En tyrkisk kilde sier at Iran gjorde det klart overfor USA, via Tyrkia, at angrepet bare skulle være en respons på Israels angrep på den iranske ambassaden i Syria, og at de ikke ville gå videre.

Før angrepet understreket USA overfor Iran, også via Tyrkia, at angrepet måtte være innenfor visse grenser.

Den tyrkiske diplomatiske kilden sier også at Tyrkia ble informert om angrepet på forhånd, og at Iran etterpå meldte at operasjonen var over.

USA og Iran har ikke diplomatiske forbindelser, og eventuell kommunikasjon foregår derfor via andre land, som Tyrkia eller Sveits.