Russland er på offensiven og forsøker å utnytte Ukrainas våpentørke, ifølge general Oleksandr Pavljuk.

– Russland vet at hvis vi får nok våpen innen en måned eller to, kan situasjonen snu, sier han til avisen The Economist.

Intervjuet ble gjennomført før fredagens nyheter om en storstilt russisk bakkeoffensiv i Kharkiv-regionen nordøst i landet.

Pavljuk sier Russland gjør framstøt på ulike steder av fronten før de bestemmer seg for hvor de skal slå til med stor styrke.

Ukrainas forsvarsdepartement har opplyst at de i løpet av én dag, 5. mai, registrerte til sammen 125 russiske angrep langs den 700 kilometer lange frontlinjen. Det er en kraftig opptrapping fra mars, da Ukraina rapporterte at de var blitt utsatt for maksimalt 53 angrep i løpet av én dag.

Etter flere måneder med politisk dragkamp godkjente USA i forrige måned en bistandspakke til på 61 milliarder dollar til Ukraina, men det vil ta noe tid før denne hjelpen materialiserer seg på slagmarken.