Russiske styrker har gjort betydelige taktiske fremskritt siden de innledet sin storskala offensiv i Kharkiv-regionen fredag, ifølge en rapport utarbeidet av den amerikanske tankesmia ISW.

Guvernør Oleh Synjehubov i Kharkiv fylke sier at 1775 mennesker har evakuert fra ulike steder i fylket etter at offensiven startet. I løpet av det siste døgnet har et 20-talls russiske angrep blitt slått tilbake – 13 av dem i nærheten av Kupjansk.

– Vi sender flere styrker mot Kharkiv. Både langs grensen og langs hele frontlinjen kommer vi til å stoppe okkupanten, uten unntak, sa president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse fredag kveld.

Målet er ifølge ISW å knytte både ukrainsk utstyr og personell til et område som ligger nord for Kharkiv by. Dette gjør de for å få dem bort fra den russiske byen Belgorod, ifølge rapporten.