Lørdag var det nye harde kamper mellom Hamas og israelske soldater i Rafah. Samtidig ble mange deler av Gazastripen utsatt for intens bombardement fra israelske styrker.

Den israelske hæren (IDF) sier at 70 mål ble truffet over hele Gazastripen og at bakkestyrker har gjennomført «målrettede raid» øst i Rafah. Ifølge IDF er 50 væpnede Hamas-medlemmer drept.

– Nesten halvparten av innbyggerne i Rafah, om lag 800.000 mennesker, er igjen på veien etter å ha blitt tvunget på flukt siden israelske styrker startet sin militæroperasjon mot området 6. mai, skriver sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Philippe Lazzarini, på X/Twitter.

Drar lenger nord

Israel har allerede inntatt de østlige delene av byen og rykket denne uken inn i flere boligområder, der det ble meldt om harde kamper.

Før bakkeoperasjonen startet, hadde Israel utstedt en ordre om evakuering fra de østlige delene av Rafah og bedt folk dra til det israelerne omtaler som et «humanitært område», eller sikre soner, lenger vest.

I meldingen sin lørdag, sier Lazzarini at de aller fleste internt fordrevne i stedet drar til byen Khan Younis like nord for Rafah eller til områder sentralt på Gazastripen.

Mister alt gang på gang

– Siden Gazakrigen startet, har palestinerne blitt tvunget til å flykte flere ganger i søken på trygghet, som de ikke finner. Når folk beveger seg, så er de utsatt, uten sikre passasjer eller beskyttelse, skriver Lazzarini.

– Hver gang må de legge fra seg enda mer av de få personlige eiendelene de har: madrasser, telt, kokekar og helt grunnleggende basisvarer som de verken kan bære eller betale transport for. De må begynne fra scratch gang etter gang.