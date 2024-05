Seks mennesker, tre av dem spanjoler og de tre andre afghanere, ble drept i angrepet fredag. I tillegg ble sju eller åtte personer såret. Det afghanske innenriksdepartementets talsmann Abdul Mateen Qani sa lørdag ettermiddag til nyhetsbyrået at åtte ble såret, mens han til nyhetsbyrået AP sa at sju ble såret.

Fire av de sårede er utlendinger, blant dem en nordmann. Sykehuset der de får behandling i Kabul drives av den italienske hjelpeorganisasjonen Emergency. AFP meldte natt til lørdag at tilstanden ifølge sykehuset er stabil for alle de sårede, blant dem nordmannen.

Angrepet skjedde da gruppen var på handletur i en basar i Bamiyan, en fjellby rundt 180 kilometer fra hovedstaden Kabul.

Til sammen tolv utenlandske turister var med på den organiserte gruppereisen. En av dem, Anne-France Brill fra Frankrike, slapp uskadd fra angrepet. Hun beskriver hvordan en væpnet mann til fots nærmet seg gruppens kjøretøy og åpnet ild mot dem.

– Blod overalt

– Det var blod overalt, sier 55-åringen til nyhetsbyrået AFP fra Dubai, der hun landet med fly lørdag etter å ha blitt evakuert fra Kabul sammen med to amerikanere som også slapp uskadd fra angrepet.

– En ting er sikkert, og det er at angriperen var der på grunn av utlendingene, sier den franske kvinnen.

Brill, som arbeider med markedsføring og bor nær Paris, sier hun hjalp til med å samle sammen blodige eiendeler tilhørende de øvrige sårede som var i gruppen, før en Taliban-eskorte fraktet dem til Kabul. I hovedstaden ble de tatt imot av en EU-delegasjon.

Angrepet antas å være det første med dødelig utgang rettet mot utenlandske turister siden Taliban kom til makten i 2021. Få land har diplomatisk tilstedeværelse i Afghanistan etter Taliban-overtakelsen.

Likene av de drepte ble kjørt til Kabul natt til lørdag, sammen med de sårede og de øvrige overlevende som slapp uskadd fra angrepet, etter at dårlig vær gjorde det umulig å ta luftveien.

Stabil tilstand

Italienske Emergency, som driver sykehuset der de sårede ble innlagt i Kabul, opplyser at det dreier seg om fire sårede utlendinger – fra Spania, Litauen, Norge og Australia, samt en såret afghaner. En anonym Taliban-kilde i Bamiyan har også sagt at det var fire utlendinger som ble såret.

– De sårede ankom sykehuset vårt klokken 3 natt til lørdag, rundt ti timer etter at hendelsen fant sted, sier Emergencys landdirektør i Afghanistan, Dejan Panic.

– Den afghanske statsborgeren var den mest kritisk sårede, men alle pasientene er nå i stabil tilstand, sier Panic.

Spanias regjering sa fredag at tre av de seks drepte var spanske turister. Det spanske utenriksdepartementet opplyser at den sårede spanjolen er en kvinne. Hun ble alvorlig såret og er blitt operert i Kabul, opplyser spansk UD.

De øvrige tre som ble drept, var alle afghanere. To av dem var sivile og den tredje var et Taliban-medlem. Det opplyser det afghanske innenriksdepartementets talsmann.

Lokale tjenestemenn sier at de sivile afghanerne var med gruppen som hjelpere, mens Taliban-medlemmet var med dem for å ivareta sikkerheten. Denne sikkerhetsvakten skjøt tilbake da gruppen kom under angrep, ifølge lokale tjenestemenn.

Drepte spanjoler sendes hjem

Spanias statsminister Pedro Sánchez skrev lørdag på X at han er sterkt preget av meldingen om de drepte spanske turistene.

Likene blir trolig fraktet til Spania søndag, sier landets utenriksminister José Manuel Albares til kringkasteren TVE.

Spanske diplomater var lørdag på vei til Afghanistan fra Pakistan og Qatar, der den spanske ambassadøren til Afghanistan holder til.

Spania evakuerte, i likhet med andre vestlige land, ambassaden sin i Kabul i 2021 etter at Taliban grep makten.

EU har imidlertid en delegasjon i Kabul, som spanske myndigheter koordinerer innsatsen med i forbindelse med fredagens angrep.

Norsk UD i kontakt

Utenriksdepartementet i Oslo bekreftet lørdag at en norsk borger er blant de sårede. Men UD ville ikke oppgi flere opplysninger om personen, heller ikke kjønn.

– Vi har vært i kontakt med vedkommende, men av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke dele ytterligere detaljer, sa pressetalskvinne Guri Solberg.

– På grunn av sikkerhetssituasjonen og fordi vi ikke har ambassade i Afghanistan, er det svært vanskelig for utenrikstjenesten å gi konsulær bistand i Afghanistan, la hun til.

Sju pågrepet

Det afghanske innenriksdepartementets talsmann sier at sju mistenkte er pågrepet, «blant dem en som er såret».

– Etterforskningen pågår og det islamske emiratet ser med alvor på saken, legger han til. Det islamske emiratet er del av talibanernes offisielle navn på Afghanistan.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for angrepet eller sagt de sto bak. Men etter at Taliban grep makten i 2021, har IS-tilknyttede grupper gjennomført flere angrep i landet.

EU fordømmer fredagens angrep på det sterkeste. FNs Afghanistan-kontor, UNAMA, sier det er «dypt sjokkert og rystet over det dødelige terrorangrepet» i Bamiyan. Kontoret legger til at det har bistått med hjelp etter hendelsen.

Turistsatsing

Taliban-regjeringen er ikke offisielt anerkjent av noen utenlandsk stat. Taliban har imidlertid varslet satsing på turistsektoren i landet. I 2023 kom det mer enn 5000 utenlandske turister til Afghanistan, ifølge offisielle tall.

Vestlige land fraråder imidlertid mot alle reiser til Afghanistan, og advarer om fare for bortføringer og angrep.

I tillegg til bekymringer knyttet til sikkerhet, er det begrenset veiinfrastruktur i landet, og helsevesenet er forsømt.

Flere utenlandske reiseselskaper tilbyr likevel pakkereiser til Afghanistan, ofte med byer som Herat, Mazar-e-Sharif og Bamiyan som del av reiseruten.

Bamiyan er landets fremste turistdestinasjon. Det var for øvrig i Bamiyan at de enorme Buddha-statuene fra det sjette århundret sto oppført, en verdensarv som Taliban sprengte i stykker i 2001.

Antallet bombeangrep og selvmordsangrep i Afghanistan har riktig nok falt betraktelig etter at Taliban grep makten, og dødelige angrep mot utlendinger er sjeldent. Men flere væpnede grupper, blant dem IS, utgjør fremdeles en trussel i landet.

IS har gjennomført flere angrep rettet mot utenlandske interesser i et forsøk på å svekke Taliban-styret. Blant annet har de pakistanske og russiske ambassadene, samt kinesiske forretningsmenn, vært mål.