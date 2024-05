Guvernør Serhij Lysak skriver på Telegram at flere personer ble skadd i angrepet, men gir ingen ytterligere opplysninger.

Russiske raketter og målstyrte bomber ble også sendt mot sentrumsområdet i byen Mykolaiv. Minst 25 personer er blitt skadd, opplyser lederen for militæradministrasjonen i Kherson, Roman Mrotsjko.

– I sentrum av Kherson, midt på dagen, traff tre russiske målstyrte bomber et boligområde, sier guvernør Oleksandr Prokudin. Flere boligblokker, eneboliger, to skoler og et helsesenter ble skadd, melder lokale redningsmannskaper.

Ukrainske myndigheter opplyste onsdag at 8000 personer er blitt evakuert fra Kharkiv nordøst i landet av frykt for at en russisk offensiv skal ramme tett befolkede og utsatte områder.