Avtalen som ble inngått på et ministermøte i Strasbourg fredag, er den første bindende internasjonale avtalen om KI-teknologi, skriver nyhetsbyrået DPA.

– Med denne traktaten ønsker vi å sikre ansvarlig bruk av KI i tråd med menneskerettighetene, rettsstatlige prinsipper og demokrati, sier Europarådets generalsekretær Marija Pejcinovic i en pressemelding.

Selv om teksten er arbeidet fram innenfor Europarådets rammer, er det også åpent for at andre land kan slutte seg til den. Elleve land som ikke er med i rådet, har vært med på å utforme traktaten, blant dem USA, Canada, Israel, Japan, Mexico og Argentina.

De som velger å skrive under på traktaten, går blant annet med på å tilpasse eget lovverk for å sikre åpenhet, oppsyn og ansvarliggjøring av KI-systemer. De forplikter seg også til å sørge for at KI-systemer ikke diskriminerer eller krenker folks privatliv.

Selv om traktaten er separat fra EUs kommende KI-lov, har unionen vært med på å utforme teksten. Den nye loven skal etter planen godkjennes av EU-ministrene tirsdag og innebærer konkret og detaljert regulering som skal innføres i de 27 EU-landene.