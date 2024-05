Beregningen kommer mens Israel sår tvil om FNs tall på drepte, som baserer seg på opplysninger fra det Hamas-styrte helsedepartementet på Gazastripen.

Utenriksminister Israel Katz beskylder FN-organisasjonen WHO for å kun gjengi «propagandameldinger» fra Hamas.

Ifølge helsedepartementet er over 35.000 personer drept på Gazastripen siden Hamas-angrepet 7. oktober i fjor ble etterfulgt av omfattende israelske angrep.

Ny gjennomgang

Myndighetene på Gazastripen har hele tiden hevdet at kvinner og barn utgjør det store flertallet av de drepte i palestinske områder.

En ny gjennomgang fra helsemyndighetene, som også FN har offentliggjort, lot til å så tvil om den påstanden. Der heter det at om lag 25.000 drepte er identifisert fram til 30. april, mens det mangler fullstendig identifisering for de resterende om lag 10.000 døde.

Av dem som er identifisert, oppgis 40 prosent å være menn, mens 20 prosent er kvinner og 32 prosent barn. De siste 8 prosentene er i kategorien «eldre», som ikke er brutt ned på kjønn.

Bruker forholdstall

WHO-talsperson Christian Lindmeier opplyser at gjennomgangen er den mest omfattende til nå. Til journalister opplyser han at en ved å bruke samme forholdstall på de uidentifiserte og ved å gå ut fra at halvparten av de drepte eldre er kvinner, kan regne med at det er 56 prosent kvinner og barn blant de over 35.000 drepte.

Da har han ikke tatt med i beregningen at det sannsynligvis er flere kvinner og barn blant de flere tusen som antas å ligge begravet i ruiner «fordi det er de som typisk holder seg hjemme».

OCHA: Ikke strid

Lindmeier mener at en statistisk beregning tilsier at 60 prosent av de drepte er kvinner og barn.

Jens Lærke, talsperson for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), sier at den nye gjennomgangen ikke er i strid med tidligere beregninger om at kvinner og barn utgjør to tredeler av de drepte.