Tidligere ble det meldt at om lag 70 studenter hadde tilbrakt natten på universitetet.

En student opplyser at det var rundt 50 studenter inne i bygget da politiet rykket inn fredag formiddag. TV-bilder fra stedet tyder på at aksjonen gikk rolig for seg, og at studentene lot seg lede ut uten å gjøre motstand.

Universitetet var fredag stengt og de ansatte bedt om å jobbe hjemmefra.

Studentene krever at universitetet kutter forbindelser til israelske universiteter, et krav som rektoren har avvist. Torsdag ble det arrangert et møte mellom ledelsen og representanter for studentene for å finne en løsning, men uten at de lyktes.

Denne uken har det vært protester mot Gaza-krigen ved en rekke læresteder i Frankrike, og Science Po har spilt en sentral rolle.