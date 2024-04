Bilder i georgiske medier viser ifølge nyhetsbyrået Reuters Khabeishvili med blod i ansiktet og et blått øye.

Ifølge en tjenesteperson i partiet Den forente nasjonale bevegelsen får politikeren medisinsk hjelp. Han skal ha blitt påført skadene da han forsvant fra markeringen mot et lovforslag.

Det omstridte forslaget vil pålegge medier og organisasjoner å registrere seg som «utenlandsk agenter» dersom mer enn 20 prosent av finansieringen kommer fra utlandet.

Motstandere anser loven for å være autoritær og inspirert av russisk styresett. EU har advart Georgia om at loven kan få følger for landets EU-søknad.