Før organisasjonen stanset sitt arbeid, hadde de kjørt ut over 43 millioner måltider til befolkningen i Gaza. De sier selv at det var 62 prosent av all internasjonal nødhjelp som ble sendt inn i Gaza.

World Central Kitchen sier de har 276 lastebiler med rundt 8 millioner måltider klar til å kjøres inn gjennom grenseovergangen i Rafah. De skal også sende lastebiler med nødhjelp fra Jordan.

Angrepet på de tre bilene med medarbeidere 1. april utløste samstemt fordømmelse verden rundt og krav fra Israels allierte, inkludert USA, om en forklaring.

Israel beklaget og sa at deres egen gransking avdekket alvorlige feil. To offiserer ble fjernet, og flere fikk refs. World Central Kitchen krever imidlertid en uavhengig gransking av hendelsen.

– Vi er blitt tvunget til å velge mellom å stanse hjelpen under en av de verste sultkrisene noensinne, eller å fortsette å hjelpe, vel vitende om at hjelpearbeidere og sivile blir trakassert og drept, sier organisasjonens direktør Erin Gore.

Hun sier at den humanitære situasjonen i Gaza fortsatt er desperat, og at de derfor falt ned på at de må fortsette å hjelpe så mange mennesker som mulig.