Meldingen er ennå ikke bekreftet av Sunak og hans regjering, som startet et møte klokken 17 onsdag ettermiddag. Den britiske regjeringen varsler at Sunak vil komme med en uttalelse klokka 18 norsk tid.

Labour ligger omkring 20 prosentpoeng foran De konservative på meningsmålingene, og det ligger an til en svært krevende valgkamp for Sunaks parti.

The Guardian viser til sentralt plasserte kilder, og skriver at datoen som nå diskuteres er 4. juli. Sunak ventes i valgkampen å legge vekt på at inflasjonen er brakt under kontroll og at økonomien er i bedring.

ITVs politiske redaktør Anushka Asthana sier ifølge Reuters at valget blir holdt 4. juli, det samme erfarer også TV-kanalen Sky News.

Sky News' politiske redaktør Beth Rigby sier det har vært en «lang og åpen diskusjon» i Downing Street om å holde valg nå, eller til høsten. Absolutt aller siste frist var januar neste år.

Ryktene om et snarlig valg skjøt fart onsdag, da britiske medier blant annet meldte at utenriksminister David Cameron reiste hjem tidlig fra et besøk i Albania for å delta på regjeringsmøtet. Forsvarsminister Grant Shapps skal også ha utsatt en reise til Litauen for å delta.