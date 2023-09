Redningsarbeidere løfter ut ett av jordskjelvets ofre fra en bygning i landsbyen Ouargane, nær Marrakech. ICRC frykter at lokale redningsmannskaper er i ferd med å gå tom for krefter, og sier Marokko trenger internasjonal hjelp for å finne overlevende etter katastrofen før tiden er ute.