Danmark har de siste dagene vært rammet av voldsomt snøvær og vind. Redningsselskapene Falck og SOS Dansk Autohjælp sier at over 5000 bilister ringte etter hjelp i trafikkaoset onsdag.

– Det er en av de travleste dagene vi har hatt i nyere tid, sier vaktsentralsjef Anette Bjørn Juncher hos sistnevnte.

Torsdag fortsetter snøen å lave ned, og i Randers i Nordjylland har det i morgentimene kommet over en halvmeter snø, det meste som er målt i Danmark siden januar 2011.

Politiet har forlenget anbefalingen om å unngå unødvendig kjøring i en rekke kommuner i Nord- og Østjylland til torsdag ettermiddag.

– Holdt motet oppe ved å se Netflix

Sarah Maagaard var blant dem som sto værfast onsdag. Hun er gravid i 27. uke og sier til dansk TV 2 at hun og samboeren satt i bilen ved Ødum i Østjylland fra klokken 11 til 20 på kvelden.

– Jeg hadde det under omstendighetene fint. Vi fikk i oss et par bananer, sier hun.

Maagaard sier at de holdt varmen ved å skru på motoren noen minutter av gangen, men at de fryktet at batteriet skulle gå tomt. Samtidig gir hun myndighetene det glatte lag for manglende informasjon.

– Det var ingen informasjon på radioen eller fra Vejdirektoratet om hvor lang tid det ville ta. Det var ganske frustrerende, men vi holdt motet oppe ved å se litt Netflix, sier hun.

Hadde kun iskaffe

Mens Maagard og samboeren fikk i seg litt fast føde, er det andre som ikke har fått noe å spise. En av bilistene TV 2 har snakket med, sier han hadde sittet værfast uten mat i over 16 timer torsdag morgen.

Torsdag morgen satt også Christian Svendsen, som bor i Randers, fast på motorveien. Han dro fra jobb klokken 12 onsdag, men hadde ennå ikke kommet hjem. Han fortalte at han i mellomtiden kun hadde fått i seg en iskaffe.

En annen som måtte belage seg på langt ventetid på veien, var Kathrine Juel Weber. Hun og flere reisekamerater satt onsdag fast på motorveien mellom Hadsten og Randers i over åtte timer uten mat etter at kraftig vind dannet en snøhaug på rundt en meter foran bilen.

– Vi var alle veldig sultne, sier hun til dansk TV 2.