Regjeringen opplyser at den snart kommer snart til å legge fram et forslag i Folketinget om å sende fregatten til området. Den skal ikke ha et offensivt formål. Saken skal etter alt å dømme diskuteres i utenrikskomiteen fredag.

Samtidig har statsminister Mette Frederiksen gjort det klart at Danmark støtter Storbritannia og USAs angrep på houthi-kontrollerte områder i Jemen.

– Danmark støtter fullt opp om det amerikanskledede angrepet på houthiene. Det er et nødvendig svar på houthienes ulovlige angrep. Vi insisterer på retten til fritt skipsleie, skriver Frederiksen i en uttalelse til nyhetsbyrået Ritzau.