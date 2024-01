Taiwans regjeringsparti DPP vant presidentvalget for tredje periode på rad da partiets presidentkandidat og nåværende visepresident Lai Ching-te fikk flest stemmer.

USA er Taiwans viktigste internasjonale støttespiller både politisk og militært. Likevel forholder USA seg, i likhet med de fleste andre land, til «ett Kina-prinsippet» og anser ikke Taiwan som et eget land.

På spørsmål om hvilken reaksjon han har på valgresultatet på Taiwan, svarte president Biden lørdag kort at «USA støtter ikke uavhengighet».

Lai er en uttalt kritiker av Kina og tilhenger av formell uavhengighet for Taiwan. Samtidig har han under valgkampen sagt at han vil ha «status quo». Det vil si fortsatt selvstyre for Taiwan uten at øya erklærer seg som en selvstendig nasjon.