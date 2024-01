Den bemannede Artemis II-ferden som skal fly rundt månen skulle egentlig finne sted i november i år, men vil nå ikke finne sted før tidligst 10 måneder senere, opplyser Nasa. Samtidig blir Artemis III-ferden, som tok sikte på å sende de første menneskene til månens overflate på over 40 år, utsatt til tidligst september 2026.

– Vi vil gi Artemis II og III mer tid, sier Nasa-sjef Bill Nelson. Han viser til at sikkerhet er selskapets topprioritet, og at det trengs ytterligere tid for å jobbe med de tekniske systemene.

Mannskapet til Artemis II ble kunngjort i fjor og vil fortsette å trene på det som planlegges å være et åtte dager langt oppdrag.