– Så langt har vi ingen informasjon om at slike raketter er brukt, talsperson Jurij Ignat i Ukrainas luftvåpen fredag.

Amerikanske myndigheter meldte torsdag om at landet har bevis for at Russland har brukt nordkoreanske raketter mot Ukraina.

– Dette er en vesentlig og bekymringsfull opptrapping av Nord-Koreas støtte til Russland, sa John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Ignat sier at Ukraina skal etterforske påstandene.

– Eksperter skal undersøke vrakdelene, og så får vi se om det er et faktum eller ikke. Jeg kan ikke bekrefte det ennå.

Kirby hevdet også at Russland ønsker å bruke iranske raketter.