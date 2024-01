– Hundretusenvis av barn bor i samfunn ved fronten i krigen, livredde, traumatiserte. Det alene burde tvinge oss til å gjøre alt vi kan for å gi mer humanitær bistand til Ukraina, sa FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths på en pressekonferanse i Genève mandag.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) anslår at over 14,6 millioner mennesker eller 40 prosent av Ukrainas befolkning vil trenge humanitær bistand i år på grunn av krigen.

Ifølge FN bor over 3,3 millioner ukrainere i aktive krigssoner øst og sør i landet, inkludert i territorier okkupert av Russland.

Litt over en firedel av den ønskede Ukraina-støtten skal gå til å hjelpe 2,3 millioner ukrainske flyktninger og landene de har søkt tilflukt i.

Etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar for to år siden, har rundt 6,3 millioner ukrainere lagt på flukt til utlandet. Fire millioner mennesker, inkludert nesten én million barn, er fortsatt på flukt i hjemlandet, ifølge OCHA.