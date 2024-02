Både EU og USA har innført nye sanksjoner mot Russland i løpet av den siste uken. USA begrunnet straffetiltakene både med ønsket om å ramme krigføringen i Ukraina og regimekritikeren Aleksej Navalnyjs død i en russisk straffekoloni.

Medvedev hevder bakgrunnen for sanksjonene er at den vestlige verden tjener på alt som er dårlig for russiske borgere.

– Vi må alle huske dette og hevne oss på dem hvor enn det er mulig. De er våre fiender, sier han i sosiale medier lørdag.

Medvedev, som tidligere har vært russisk president og statsminister, har markert seg med en lang rekke aggressive uttalelser etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022.