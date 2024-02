Syrskyj besøkte Øst-Ukraina sammen med forsvarsminister Rustem Umerov.

– Det operative miljøet er ekstremt komplekst og stressende. De russiske okkupantene fortsetter å øke innsatsen og har et tallmessig overtak, sier forsvarssjefen i en uttalelse i sosiale medier.

Syrskyj, som har ledet de ukrainske bakkestyrkene siden 2019, ble forrige uke forfremmet til forsvarssjef etter Valerij Zaluzjnyj.

Tirsdag presenterte Syrskyj og Umerov landets militære planer for 2024 for Natos militære øverstkommanderende og lederen for USAs militære støttegruppe for Ukraina.