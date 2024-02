Ifølge Guterres krevde Taliban at representanter for det afghanske sivilsamfunnet ikke fikk delta på det to dager lange møtet i Doha, og de krevde også å bli behandlet som Afghanistans legitime ledere.

Dette var krav FN ikke fant akseptable, sa Guterres under avslutningen av møtet mandag.

– Disse forbeholdene nektet oss retten til å snakke med andre representanter for det afghanske samfunnet og krevde at vi behandlet dem på en måte som langt på vei ville innebære anerkjennelse, sa Guterres.