Trump ble møtt med både buing og applaus da han dukket opp på «Sneaker Con» i Philadelphia, et av de største treffene for skosamlere i USA. Der avdekket han det han beskrev som det første offisielle Trump-fottøyet.

Skoene er gullfargede og går rett over ankelen, og har innslag av det amerikanske flagget. På en ny nettside kalles de for «The Never Surrender High-Tops» og ligger til salgs for 399 dollar, nesten 4200 kroner. På nettsiden står det at den ikke er tilknyttet Trumps valgkampapparat, men Trumps kampanjemedarbeidere har promotert sneakeren i innlegg i sosiale medier.

Lanseringen skjer dagen etter at Trump ble beordret til å betale hele 355 millioner dollar i bot. Myndighetene mener han har lurt seg til bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp verdien av egne eiendommer.