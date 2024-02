Biden undertegnet et dekret som slår fast at palestinere ikke bør bli deportert «i lys av den pågående konflikten og de humanitære behovene på bakken» i Gazastripen, opplyser nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus.

Ifølge New York Times vil tiltaket gjelde for rundt 6000 palestinere som omfattes av en lov om at innvandrere skal få bli i USA om hjemlandet er i krise.

Tiltaket kommer mens Det hvite hus forsøker å dempe sinne blant velgere over Israels krigføring på Gazastripen, i frykt av at dette kan gå utover Bidens muligheter for å bli gjenvalgt i november.

Nære rådgivere av Biden var nylig på besøk i vippestaten Michigan, som har stor muslimsk befolkning, og møtte ledere i muslimske trossamfunn for å snakke om konflikten.