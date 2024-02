President Katalin Novak gikk av som følge av skandalen. Hun benådet i april 2023 en mann som var dømt for å legge lokk på en rekke overgrep mot barn i et statlig drevet barnehjem. Mannen ble dømt for medvirkning i overgrepssaken.

Saken har skapt den største politiske krisen statsminister Viktor Orbans nasjonalistiske regjering har stått i. Også justisminister Judit Varga gikk av forrige helg.

Fredag kunngjorde kalvinist-biskopen Zoltan Balog, som leder Ungarns største protestantiske kirke, at også han går av. Balog var kommet under press etter å ha støttet Novaks benådning.

– Staten har feilet

Senere samme dag samlet titusenvis seg ved Helteplassen i protest mot benådningen.

– De må slutte å føle at alt er lov, sa en 65 år gammel pensjonert lærer som kun sa at hun het Margit, til AFP.

Laszlo Risko, en 50 år gammel kontorarbeider, sier at Orban-regjeringen har «tatt det å trampe på demokratiske rettigheter rett til toppen».

– Den ungarske stat har feilet. Det er ingen transparent, grundig og uavhengig etterforskning for å avklare ansvaret, sa Edina Pottyondy, en av organisatorene, i en tale.

Ømfintlig sak

EUs organer og menneskerettsgrupper anklager Orban, som har hatt makten i Ungarn siden 2010, for å undergrave demokratiet og rettssikkerheten i landet

Orban fikk vite om saken først gjennom pressen, hevdet hans stabssjef Gergely Gulyas fredag.

Skandalen ventes ikke å føre til Orbans avgang, men saken har blitt særlig ømfintlig for regjeringen da Novak tidligere har vært familieminister og frontet tradisjonelle familieverdier og beskyttelse av barn.