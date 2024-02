Lastebiler blir ofte stanset og tømt straks de har passert grensa, sier en talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Jens Lærke.

– Det er forståelig at desperate mennesker tar det de kan få tak i, sier han.

At gjenger plyndrer nødhjelpsforsendelser for å tjene penger på svartebørs, er et resultat av kaoset som nå rår på Gazastripen der det knapt fins politifolk lenger, sier Lærke.

– Det skal selvsagt aldri skje, understreker han.

Det er imidlertid helt uaktuelt for FN å utstyre nødhjelpskolonner med væpnede vakter, sier Lærke.