Scholz leder en sentrum-venstre-regjering mens Meloni er fra ytre høyre-partiet Italias brødre, så de to lederne er usannsynlige allierte. Men med Ukraina-krigen, bekymringer knyttet til ulovlig innvandring og en jakt etter nye energikilder, har de to vært enige om en rekke saker i det siste.

Møtet skal ta for seg blant annet energi og forsvar, ifølge regjeringskilder. En mulig gassrørledning mellom de to landene og tilnærminger for å takle ulovlig innvandring står også på agendaen.

Scholz og Meloni skal etter planen signere en 31 sider lang handlingsplan for samarbeidet dem imellom. Planen skal understreke alliansen mellom Tyskland og Italia.