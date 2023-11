Miljøaktivister frykter at tiltaket vil bli både dyrt og kortsiktig, og at myndighetene bruker det som hvilepute slik at de slipper å ta tak i de grunnleggende årsakene til forurensingen.

New Delhi er den hovedstaden i verden som har verst luftkvalitet. Smogen fører til store helseproblemer for de rundt 30 millioner menneskene som bor i New Delhi og omegn. Nivået av kreftfremkallende mikropartikler er ofte 30 ganger så høyt som grensen satt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Forurensingen kan føre til slag, hjertesykdom, lungekreft og luftveissykdommer, ifølge WHO, og innbyggernes liv forkortes i snitt med anslagsvis tolv år.

Prøvd mye før

Myndighetene har innimellom måtte stenge skoler for å beskytte elever og lærer mot utslippene. De har også forsøkt å løse problemet ved å forby dieselbiler, men uten at det har gitt særlig resultater.

Nå har de bedt eksperter om å utvikle teknologi som innebærer at både fly og bakkeanlegg skal lage kunstig regn for å klarne luften

Professor Sachchida Nand Tripathi ved Indian Institute of Technology (IIT) i Kanpur sier at selv små regnskyller vil bidra til å få ned forurensingen.

Har ikke troen

Teknologien går ut på å slippe ut ulike former for salt i skylaget. Saltkrystallene bidrar til at kondens blir til regn.

Miljøeksperten Bhavreen Kandhari mener imidlertid at tiltaket er lite effektivt og påpeker at det også er svært kostbart.

– Det er fare for at det blir en bortkastet bruk av offentlige midler og verdifull tid, sier hun.