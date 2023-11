Myndighetene i delstaten New York i USA overvåker hendelsen på Rainbow Bridge nøye og politiet er på stedet, sier guvernør i New York Kathy Hocul. Canadisk politi bistår i arbeidet.

Raindbow Bridge går over Niagaraelven og er en av fire grenseoverganger som forbinder Ontario i Canada med delstaten New York.

FBI bekrefter at et kjøretøy har eksplodert på brua, som ligger like i nærheten av Niagarafallene.

Det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen eller om noen er kommet til skade. Ifølge NBC News er det flere nødetater på stedet.