Jabalia er en by og flyktningleir som ligger nord for Gaza by og som har vært utsatt for gjentatte luftangrep med store sivile tap.

23. oktober bekreftet IDF å ha bombet flyktningleiren. Målet for angrepet skal ha vært en Hamas-topp. Nøyaktig hvor mange som ble drept eller såret i angrepet, har vært uklart.

Den britisk-baserte uavhengige organisasjonen Airwars, som jobber med å få oversikt over hvor mange sivile som blir drept i krig og konflikt verden over, mener nå å ha svaret.

Organisasjonen er en anerkjent aktør som gjennomfører grundige analyser av sivile tap som følge av militære angrep i ulike land, og den siste analysen er blant annet omtalt av Aftenposten.

I analysen skriver Airwars at 126 sivile, inkludert 69 barn, ble drept i angrepet på Jabalia 23 oktober. I tillegg ble minst 280 sivile såret.

Organisasjonen skriver videre at den har klart å identifisere minst 116 av drepte. Blant dem har de funnet ti tilfeller der mer enn ett medlem av samme familie mistet livet. I tre tilfeller skal hele familier ha blitt drept.

24. oktober ble flyktningleiren bombet på nytt, men Airwars skriver at den så langt ikke har tall klare fra dette angrepet.

Israels angrep på flyktningleiren kan være en krigsforbrytelse, ifølge FNs menneskerettskontor.