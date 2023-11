– Den israelske regjeringen har undergravd Palestina-saken. De har gitt 150 tillatelser til å bygge ut og utvide bosetninger. I løpet av 2022 er mer enn 500 palestinere drept på den okkuperte Vestbredden. Gaza har vært under en blokade de siste 17 årene. Vi måtte slå tilbake mot okkupasjonen, sier Osama Hamdan til NRK. Kanalen skriver at han sitter i Hamas' politbyrå.

På spørsmål om han er stolt over angrepene der rundt 1200 mennesker ble drept, svarer han at han er «stolt av at vi fortsatt yter motstand etter 75 år med israelsk okkupasjon».

Han hevder at Hamas ikke drepte sivile israelere i angrepet 7. oktober.

– Vi hadde ingen intensjon om å drepe sivile. Det ga vi klare ordre om til soldatene våre. «Dere skal bare angripe soldatene. Ikke skyt kvinner, barn, eldre og de som er ubevæpnet», sier Hamdan.

Israel hevder Hamas bruker sivile i Gaza som menneskelige skjold og at Hamas-krigerne skjuler seg i tunneler under sykehus og skoler. Hamas-lederen mener dette er løgn.

– Soldatene våre i Qassam-brigaden kjemper daglig ansikt til ansikt mot israelske soldater i Gaza. Ingen av dem som bruker menneskelige skjold.

– Israel har i årevis hevdet at vi skjuler oss under sykehus. De påsto dette i 2008, 2012, 2014, 2021 og nå. Men de har aldri lagt fram bevis for dette heller, sier han.