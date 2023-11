I forkant av toppmøtet har vertsnasjonen Emiratene hatt en rekke forberedende møter med andre land.

BBC og Centre for Climate Reporting (CCR) fått tilgang til lekkede dokumenter som angivelig skulle forberede Cop-sjefen Sultan Al Jaber på disse møtene.

I dokumentene nevnes en rekke planer om næringssamarbeid som tilsynelatende skulle drøftes i samtalene med andre land. Flere av planene dreide seg om fossil energi, mens andre omhandlet fornybar energi.

Ifølge BBC er det uklart hvor mange av talepunktene fra dokumentene som faktisk ble brukt i møtene Al Jaber hadde med andre lands representanter.

Overfor den britiske kringkasteren har ikke myndighetene i Emiratene ønsket å bekrefte eller avkrefte hva som ble diskutert i møtene. En talsperson for Cop 28 sier til andre medier at de lekkede dokumentene er ukorrekte og at de ikke ble brukt av Cop 28 i møter.