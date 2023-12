Demonstrantene jublet for 50 år gamle Yelena Trupanov da hun to dager etter å ha sluppet fri fra Hamas' fangenskap i Gaza, sto på scenen og krevde at sønnen og andre gisler slippes fri.

– Jeg kom for å takke dere. Fordi uten dere ville jeg ikke vært her. Nå må vi hente hjem Sasha og alle de andre. Nå, sa hun.

Lignende oppfordringer fra andre løslatte gisler ble vist på videoskjermer.

Den sju dager lange våpenhvilen som førte til at over 100 gisler ble sluppet fri i bytte mot at 250 palestinske fanger i israelske fengsler fikk komme hjem, brøyt sammen fredag.

Dermed ble de gjenværende rundt 140 gislene etterlatt til en uklar skjebne om ikke en ny våpenhvile kan forhandles fram.