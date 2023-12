– Jeg kan ikke forestille meg det. Jeg vil ikke engang snakke om de ødeleggende konsekvensene det vil få for begge parter, sa Dmytro Kuleba til journalister da han ankom et møte med EUs utenriksministre i Brussel mandag.

Ukrainas nasjonalforsamling har bedt de 27 landene i unionen gi klarsignal til å starte samtaler om ukrainsk EU-medlemskap.

På årets siste EU-toppmøte torsdag og fredag skal dette etter planen bankes gjennom, men flere frykter nå at det ikke skjer.

Årsaken er at Ungarns statsminister Viktor Orban tar stadig nye grep for å hindre at EU sier ja til å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina.