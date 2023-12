Paul foretok Heimlich-manøveren på kollegaen, en teknikk som går ut på å presse hardt og fort inn mot en pasients mellomgulv for å få ut noe som har satt seg fast i vedkommendes luftrør.

Hendelsen skjedde under en lunsj republikanerne holdt bak lukkede dører i Kongressen. Kort etter la Ernst ut et innlegg på X, tidligere Twitter, der hun takket Paul. Ernst spøkte med at hun var i ferd med å bli kvalt av «woke-politikk».

Flere senatorer takket etterpå Paul, som tidligere jobbet som øyelege, for å ha grepet inn.

– Det han gjorde er flott. Gud velsigne Rand Paul, sier senator Lindsey Graham.