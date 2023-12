– Jeg ber av hele mitt hjerte om at COP28 vil bli nok et kritisk vendepunkt for genuin handling for forandring, sa kongen på World Climate Action Summit, som blir holdt i Dubai, parallelt med FN-toppmøtet.

– Jeg bekymrer meg sterkt for at vi har beveget oss så fryktelig ut av kurs, la kongen etter at FNs første offisielle framdriftsrapport i september slo fast at verden var på vei i feil retning.

FN-toppmøtet i Dubai skjer på et kritisk tidspunkt der klimautslippene fortsetter å øke. Torsdag erklærte FN at året som har gått, trolig vil bli det varmeste som noensinne er registrert på planeten.

– I deres hender er en uunngåelig mulighet til å holde vårt felles håp i live, sa den britiske monarken.