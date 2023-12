– Vi holder Netanyahu fullt ut ansvarlig for livene til israelske gisler og for å hindre fullføringen av utvekslingsavtalen, sier talsmann Osama Hamdan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Etter at våpenhvilen brøt sammen, har Israel gjenopptatt angrepene med stor styrke.

Hamdan sier imidlertid at de er godt forberedt for krig, uansett hvor lenge den måtte vare. Han hevder Netanyahu kommer til å bli stilt til ansvar for krigsforbrytelser når han omsider blir felt som statsminister, ifølge Al Jazeera.

Tidligere tirsdag uttalte den israelske hæren at det pågikk bakkeoperasjoner tre områder i Gaza – Jabalia, Shejaiya og Khan Younis.

– Vi er inne i den mest intense dagen siden starten på bakkeinvasjonen med tanke på antallet terrorister drept, antallet skuddvekslinger og mengden ildkraft fra lufta og bakken, skrev IDF i en uttalelse.