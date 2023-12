Hamas-regjeringens pressekontor sier de drepte er kameramennene Abdullah Darwish og Mustafir al-Sawwaf og sistnevntes bror Marwan, som jobbet som lydmann.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu sier palestinske Sawwaf jobbet for dem og at han ble drept i et angrep sør i den Hamas-styrte regionen. I tillegg til broren døde også «noen av slektningene hans» i angrepet, opplyser byrået.

– Vi er bekymret for våre kollegers liv mens de utfører sine oppgaver under svært vanskelige forhold. Vi vil fortsette å kjempe for å sikre at de som står bake disse angrepene, stilles til ansvar, sier Anadolu-direktør Serdar Karagoz.

Pressekontoret til Gaza-regjeringen sier tallet på drepte journalister siden krigsutbruddet nå er oppe i 73.

Tidligere på dagen sa Committee to Protect Journalists (CPJ) at minst 57 journalister og mediefolk er drept siden krigen mellom Hamas og Israel startet. Det er ikke umiddelbart klart hvorfor de to tallene er forskjellige.