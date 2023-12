Republikanerne vil åpne formell riksrettssak for å granske anklager om korrupsjon i forbindelse med sønnen Hunter Bidens forretninger i utlandet.

Republikanerne anklager Bidens sønn for å ha utnyttet farens posisjon som visepresident under Barack Obama til å tilegne seg penger og posisjoner i Ukraina og Kina.

Det har vært flere høringer om saken allerede, men republikanerne har ikke funnet beviser på at Biden senior har gjort noe galt. Likevel mener republikanerne at den nye granskningen som Representantenes hus skal stemme over onsdag, vil gi dem ytterligere fullmakter og mer ammunisjon i letingen etter beviser.

Avstemningen ventes å finne sted etter klokka 17 lokal tid, det vil si etter klokka 23 norsk tid.