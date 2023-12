Partene møttes mandag, men kom ikke i mål i løpet av dagen.

– Forhandlingene om en europeisk kontrollert migrasjonspolitikk går fremover, men jeg valgte nå å ta pause i de politiske forhandlingene fram til i morgen, skrev EU-parlamentariker Tomas Tobé på X natt til tirsdag.

Svensken er en av dem som forhandler med medlemslandene på vegne av parlamentet.

Utkastet det forhandles om, tar til orde for at ansvaret for asylsøkere som kommer til EU, skal fordeles mellom de 27 medlemslandene – enten gjennom kvoter eller økonomiske bidrag. Den ber også om at prosedyrene strømlinjeformes slik at de som får avslag, kan sendes ut raskere.

Forhandlernes måler å komme fram til en fungerende avtale som kan sluttføres og tre i kraft før valget på nytt EU-parlament til våren.