Til tross for løfter om å stå sammen i tykt og tynt, har det blitt mer krevende for Ukraina å mobilisere til mer penge- og våpenstøtte fra Vesten i det siste.

Tidligere var det president Volodymyr Zelenskyj som tok imot verdensledere i Kyiv. Nå er det ofte han som må reise på besøk til andre. Men en ting kan ukrainerne se fram til: å få en rekke F-16 på vingene.

Piloter og teknikere er i full gang med opplæring i flere land. I november åpnet blant annet et treningssenter i Romania der ukrainske flygere skal få opplæring. Trolig kan flyene være operative fra tidligst våren eller sommeren, forteller førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen til NTB.

Håpet er at flyene kan endre krigens gang. Men russerne har hatt tid til å forberede seg med langtrekkende luftvern, har Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj påpekt.

Russernes luftvernsystem med siste typen missiler kan nå langt inn i Ukraina. Det gjør F-16-våpenet mindre effektivt enn hvis ukrainerne hadde fått dem ett år i forveien, ifølge Zaluzjnyj.

Holder russerne på avstand

– Dette betyr at ukrainske kampfly vil bli tvunget ned i lavere høyder, alt langt inne over ukrainsk-kontrollert territorium, sier Haga.

Det gjør dem mer sårbare for andre og mer uforutsigbare trusler. Det reduserer også rekkevidde og utholdenhet. I tillegg har russerne stort sett sluttet å fly innover eller svært nær ukrainskkontrollert territorium, ifølge Haga.

– Likevel kan F-16 potensielt tvinge russerne til å holde enda større avstand. Det kan hjelpe noe på trusselen fra de nyutviklede glidebombene som russiske fly kan slippe fra relativt trygg avstand fra frontlinjene og ukrainsk luftvern. Mye av dette kommer an på hva slags våpen F-16 blir utstyrt med.

Det er uklart hvor mange F-16 Ukraina til slutt kommer til å få, men det er blitt antydet at det kan bli opp mot 100 fly. Jagerflyene skal erstatte Ukrainas stadig mer slunkne flåte av Mig-29, Su-24 og Su-25 fra Sovjet-tiden.

Flyene som Norge skal gi, blir nå klargjort og testet, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB. De ønsker fortsatt ikke å oppgi hvor mange fly Ukraina får av Norge.

Langtrekkende missiler

Det er ukjent hvilke våpen Ukraina skal feste under vingene på F-16.

– Imidlertid er det rimelig å tro at de blir utstyrt med «standardvåpen» for F-16. Det vil si AIM-9 kortdistanse- og AIM-120 langdistansemissiler. Det førstnevnte gir ikke ukrainerne så mye mer enn missiler de alt har, men AIM-120 har både betydelig lengre rekkevidde enn radarstyrte missiler de alt har, sier Haga.

Ikke minst har de langtrekkende AIM-120 en aktiv radarsøker på selve missilet. Det betyr at ukrainske fly kan skyte på russiske fly på lengre avstand, og de er ikke nødt til å holde kursen mot fiendens flyene etter at missilet er avfyrt, slik de må med dagens fly.

– Den store rekkeviddefordelen som russiske kampfly har nå, vil bli redusert, men neppe helt utlignet. De mest langtrekkende russiske missilene fortsatt har lengre rekkevidde, og russiske fly fortsatt vil kunne skyte fra større høyde i forsvar.

Presisjonsbomber

I tillegg kan F-16 bære anti-radarmissiler som Ukraina fikk allerede i fjor. Dette er en rakett som låser seg på radarutstrålingen fra fiendtlige luftvernsystemer. Med det kan ukrainerne ødelegge, skade, eller i det minste tvinge russiske luftvernsystemer til å slå seg av for en periode, ifølge Haga.

De kan også utruste flyene med bomber av ulike slag som kan angripe mål på bakken med stor presisjon, dersom de greier å komme nærme nok. Det er avhengig av om de bruker luft-til-luft og anti-radarmissiler for å «rydde vei mot målene», forteller Haga.

– Kombinasjonen av våpen, og om ukrainerne får tid og mulighet til å trene på bruke disse kombinasjonene, vil altså bety mye for hvordan kapasiteten til hvert enkelt våpen kan utnyttes.

Røffe rullebaner

Mange er også bekymret for om ukrainske flybaser har for røffe rullebaner for F-16. Mens sovjetiske flymaskiner er bygd for å tåle humpete underlag, er F-16 kjent for å være fintfølende for grovt asfalt og løse gjenstander. Sjansen er stor for at Ukraina må utbedre rullebanene sine.

– I tillegg er vedlikehold av F-16 ikke enkelt. Det krever teknikere med lang utdanning. F-16-flyene ukrainerne får, er gamle og skal bli brukt hardt i strid, så de må regne med tap og mye tid til vedlikehold.

At Vesten gir en rekke maskiner til Ukraina, er dermed ikke ensbetydende med luftherredømme. Det er slett ikke et mirakelvåpen, sier Haga.

Viktig med vestlige fly

Likevel er det svært viktig at Ukraina skaffer seg jagerfly det er flust av i Vesten. Over 4.600 er produsert siden 1970-tallet, og flyene som Ukraina får, kommer trolig til å ha mye moderne utstyr om bord, skriver Reuters.

Haga sier det også er svært begrenset med vennligsinnede land som har sovjetiske flymaskiner som kan erstatte dagens ukrainske flåte.

– Slik sett er det en framtidsrettet løsning, som kan sikre at Ukraina fortsatt har et kampflyvåpen om tre-fire år og enda lenger inn i en framtid hvor de må regne med å avskrekke Russland fra omkamper om en framtidig fredsløsning – hvordan den enn ser ut.

– Å støtte Ukraina med å legge om til F-16 og systemet rundt er også et langsiktig og kostbart prosjekt som signaliserer til Russland at Ukrainas partnere mener alvor med sin støtte og er villige til å bruke både mye tid og penger på å hjelpe landet til seier.