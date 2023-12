Besøket er Haniyehs andre til Egypt siden krigsutbruddet mellom Hamas og Israel 7. oktober.

En kilde med kjennskap til saken sier til Reuters at det pågår intense samtaler – med Egypt og Qatar som meklere – om en mulig andre våpenhvile i Gaza. Den skal gjøre det mulig for Hamas å løslate gisler i bytte mot at Israel løslater palestinske fanger.

Mens det fortsatt diskuteres hvor mange som kan løslates, insisterer Israel på at kvinner og syke eller skadde mannlige gisler må inkluderes, sier kilden. Vedkommende sier at palestinere som er fengslet i alvorlige saker, også kan ende på listen over dem som skal slippes fri.

Natt til onsdag meldte Axios at Israel har tilbudt seg å stanse krigingen på Gazastripen i minst en uke i bytte mot flere gisselløslatelser. Nettstedet siterte da to israelske tjenestepersoner og en «informert kilde».

Hamas har tidligere sagt at de ikke ønsker å gå i nye forhandlinger før bombingen opphører. Det antas at rundt 130 gisler og krigsfanger er igjen på Gazastripen.

Siden 7. oktober er rundt 23.000 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden.