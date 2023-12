Påtalemyndigheten vil be om lukkede dører – også for pressen – i et fengslingsmøte i Frederiksberg onsdag klokken 14.

Kjønn og alder på personen som nå er pågrepet, er ikke kjent. Vedkommende ble før helgen fengslet in absentia, men fremstilles på nytt etter pågripelsen.

Sist torsdag ble sju personer fremstilt for fengsling, også det bak lukkede dører. Seks av dem ble fengslet. Fire av de siktede den gangen var ikke til stede og ble dermed fengslet in absentia.

Ettersom fengslingsmøtet også var lukket for pressen, er det nøyaktige innholdet i siktelsen ikke offentlig kjent.

På et pressemøtet før fengslingsmøtet opplyste den operative sjefen i Politiets Efterretningstjeneste (PET) – Danmarks svar på PST – at personene mistenkes for å ha forberedt et terrorangrep. Det er ikke kjent hvor eller når det skulle utføres.