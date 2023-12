Skjelvet rammet Jishishan fylke nære grensa mellom provinsene Gansu og Qinghai nordvest i Kina like før midnatt mandag med en styrke på 6,2.

Vettskremte mennesker måtte rømme hjemmene sine og ble værende ute i kulda midt på natta.

I Gansu var det registrert 113 døde og 782 skadde onsdag morgen, mens det i Qinghai er meldt om 18 døde og 198 skadde.

I tillegg til tapet av menneskeliv gjorde skjelvet skader på veier, kraftlinjer og vannforsyningen, og det ble utløst jord- og leirskred. Mer enn 150.000 boliger er ødelagt.

Skjelvområdet ligger i overgangen mellom to platåer i et terreng på mellom 1800 og 4300 meters høyde. Topografien i området er «svært kompleks», ifølge den statlige kringkasteren CCTV.

Hjelpearbeidet kompliseres ytterligere av den kraftige kuldebølgen som har slått innover store deler av Kina. Ved jordskjelvets episenter i Gansu falt temperaturen til rundt 15 minusgrader mens arbeidet pågikk tirsdag kveld.

Lokale medier har sitert forskere på at folk som sitter fast under ruiner og er utsatt for kaldere temperaturer enn 10 minusgrader, står i fare for å bli nedkjølt, og at de kun kan holde seg levende imellom fem og ti timer om de er uskadd.

I tillegg er det frykt for etterskjelv. Det seismologiske kontoret i Gansu mener at det er muligheter for kraftige skjelv med 5 i styrke de neste dagene, basert på grundig analyse av mandagens skjelv, historisk aktivitet i området og andre faktorer.