Paul Nthenge Mackenzie og 38 andre nekter skyld, ifølge rettsdokumenter som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Mackenzie er fra før av tiltalt for terrorisme og drap. Anklagene går ut på at han fikk sine tilhengere til å sulte seg selv i hjel med løfte om at de kom til å «møte Jesus».

Saken vakte avsky over hele verden da den ble kjent i april i fjor, da i alt 429 lik ble oppdaget i en skog nord for kystbyen Mombasa øst i Kenya. Da likene ble obdusert, viste det seg at de fleste hadde dødd av sult. Andre, deriblant flere barn, så ut til å ha blitt slått og kvalt.

Ifølge rettsdokumentene skjedde overgrepene mellom 2020 og 2023 i Shakahola-skogen, som var sektens samlingssted.

Her anklages de tiltalte også for å ha nektet å gi mat til barn helt ned i seksårsalderen, mens andre ble pisket med kjepper med torner.