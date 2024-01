Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte på en pressekonferanse torsdag at han har gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen.

– Det er svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning, stikk i strid med de avtalene Israel og PLO inngikk i Oslo. Den israelske statsministerens uttalelser er i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en uttalelse til VG torsdag kveld.

Eide sier Norge anerkjenner palestinernes rett til en egen stat.

– Vi tror også at veien til fred og sikkerhet for begge parter går gjennom nettopp et tostatsløsning samtidig, sier han.

Utenriksministeren legger til at Norge i likhet med palestinerne selv, USA, EU, FN og de arabiske nabolandene mener at det ikke er noe troverdig alternativ til en tostatsløsning.