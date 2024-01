– I bytte mot løslatelse av våre gisler, krever Hamas en slutt på krigen, tilbaketrekning av våre styrker fra Gaza, løslatelse av alle mordere og voldtektsmenn, sier Netanyahu i en uttalelse søndag kveld.

– Hvis vi godtar dette, vil våre soldater ha falt forgjeves. Hvis vi godtar dette, vil vi ikke være i stand til å garantere for sikkerheten til våre borgere, sier statsministeren videre.

Uttalelsen kom etter at den palestinske gruppen offentliggjorde en 16 sider lang rapport der de omtalte terrorangrepet mot Israel 7. oktober. De beskrev angrepet som nødvendig i møte med Israels okkupasjon av palestinske områder, og en måte å sikre løslatelse av palestinske fanger på. Samtidig erkjente Hamas at noen feil ble begått under angrepet.

Netanyahu lover sin uttalelse «full seier».

– Jeg avviser fullstendig vilkårene for overgivelse fra monstrene i Hamas, sier Netanyahu, som også gjentar at han krever full israelsk sikkerhetskontroll over alle områder vest for Jordan.

110 av de rundt 240 menneskene som Hamas og andre militante palestinere tok til fange i Israel 7. oktober, ble løslatt i en fangeutveksling i slutten av november i fjor. Av de 132 som ikke er gjort rede for, antas minst 28 å være drept på Gazastripen.